La patronne de la diplomatie rwandaise à Brazzaville pour la 7ème CIRGL

Kigali: Louise Mushikiwabo qui dirige la diplomatie rwandaise est arrivée à Brazzaville, la capitale de la République du Congo, pour participer à la 7ème Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) prévue le jeudi 19 octobre 2017.



Ce mercredi 18 octobre, la Ministre Louise Mushikiwabo a visité le port de Pointe Noire pour voir comment le Rwanda et la République du Congo peuvent collaborer dans le transport des biens et des marchandises.



«Toute ma gratitude aux autorités de Pointe Noire pour une visite réussie, le Préfet, le DG du Port, la Chambre de Commerce... », a-t-elle dit après avoir visité la capitale économique du Congo, située à l’extrême sud du pays sur la façade atlantique.



Brazzaville s’apprête à accueillir les chefs d’Etat, de gouvernement et de délégations, le jeudi 19 octobre 2017, pour la 7ème CIRGL et la 8ème réunion de haut niveau du Mécanisme régional de suivi de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région.



Il sied de préciser que le 7ème sommet ordinaire de la CIRGL qui se tiendra en matinée, le 19 octobre a pour thème : « Accélérer la Mise en Œuvre du Pacte en Vue de Faciliter la Stabilité et le Développement dans la Région des Grands Lacs ». Il sera notamment ponctué par l’accession du Congo à la tête de cette organisation.



Le second sommet concerne la 8ème réunion de haut niveau du Mécanisme régional de suivi de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. Au cours de ces assises, les chefs d’État et de gouvernement examineront l’évolution de la situation politique et de la sécurité dans la région depuis leur dernière réunion de Luanda, en Angola, le 26 octobre 2016.



Leurs discussions porteront principalement sur la mise en œuvre des engagements pris. Il s’agira de plancher sur les mesures visant à résoudre les problèmes en suspens, en rapport avec la neutralisation des forces négatives dans l’Est de la République Démocratique du Congo, notamment les ADF, les FDLR, le rapatriement des combattants étrangers désarmés dans cette partie de la RDC et dans les pays voisins. D’autres questions, telles le dialogue en cours et le processus politiques en RDC, au Burundi, au Soudan du Sud et en République Centrafricaine.



Les pays qui composent la CIRGL sont l’Angola, le Burundi, la Centrafricaine, le Congo, la R.D Congo, le Kenya, le Rwanda, le Soudan, le Soudan du Sud, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie. (Fin)