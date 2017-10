La CIRGL rappelle l’urgence de neutraliser les rebelles rwandais et ougandais

Kigali: Les Chefs d’Etat et de gouvernement de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) recommandent la neutralisation des rebelles rwandais des FDLR et ougandais de l’ADF basés en RDC.



Ils ont formulé cette requête au cours de leur réunion tenue à Brazzaville, République du Congo, le 19 octobre 2017, sous le thème « Accélérer la mise en œuvre du Pacte en vue d’assurer la Stabilité et le Développement dans la Région de Grands Lacs »



Ils ont recommandé que «les opérations des FARDC(Forces Armées de la RDC) avec l’appui de la MONUSCO(Mission de l’ONU en RDC) menées contre toutes les forces négatives, conformément au nouveau mandat de la MONUSCO, soient maintenues et renforcées en vue de neutraliser tous les groupes armés en particulier l’ADF et les FDLR ».



Ils ont exhorté la Communauté internationale à «accélérer le rapatriement au Rwanda d’anciens combattants des FDLR actuellement hébergés dans les camps de transit de Kanyabayonga, Walungu et Kisangani au Rwanda ».



Toutes ces décisions sont soutenues par Saïd Djinnit, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région des Grands Lacs. « Ces groupes armés appelés forces négatives constituent une menace grave à la sécurité des populations et à la stabilité de la région », a-t-il justifié.



Le sommet appelle aussi à l’organisation d’une réunion d’évaluation dans les meilleurs délais en vue d’examiner la mise en œuvre des engagements contenus dans la Déclaration de Nairobi, relatifs aux rebelles congolais du M23 refugiés au Rwanda et en Ouganda.



Le Sommet a par ailleurs félicité João Manuel Gonçalves Lourenço pour sa réélection en tant que Président de la République d’Angola, et Paul Kagame pour sa réélection en tant que Président de la République du Rwanda. (Fin)