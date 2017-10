Trente-cinq Ministres africains à Kigali pour accélérer le libre mouvement des personnes sur le continent

Ouverture de la Conférence, avec le Ministre J.Busingye au milieu, et Mme Minata Cessouma à gauche

Kigali: Trente-cinq Ministres africains sont à Kigali pour se pencher sur les défis liés aux migrations, aux réfugiés et aux personnes déplacées, dans le but d’accélérer le libre mouvement des gens sur le continent, selon le Ministre rwandais de la Justice, Johnston Busingye, qui prône une Afrique ouverte en matière d’octroi des visas.



«Comme l'a observé M. Akinwumi Adesina, président de la BAD, l'Afrique reste largement fermée, les Africains ayant encore besoin de visas pour se rendre dans plus de la moitié du continent. Il convient de rappeler que les frontières actuelles étaient en grande partie héritées de la colonisation qui a balkanisé le continent au mépris total des intérêts des Africains. Mais il vaut également la peine de noter que notre indépendance politique retrouvée nous amène à apporter collectivement des solutions aux différents défis, légués par notre histoire et toujours confrontés à notre continent », a relevé le Ministre Busingye.



Il a souligné que le Gouvernement du Rwanda s'engage à travailler sans relâche et étroitement avec tous les Etats membres et la Commission de l'Union africaine pour relever les défis collectifs concernant les migrations africaines, les réfugiés et les personnes déplacées.



«Le continent est confronté à la montée de la migration irrégulière, les rapports de ses compatriotes africains sont confrontés à d'énormes difficultés, y compris la mort quand ils tentent de traverser en Europe. C'est une situation qui a besoin de notre attention; des millions d'Africains se tournent vers nous pour relever le défi. Le silence ne serait pas une bonne option », a-t-il poursuivi.



Comme l'observe à juste titre son Excellence le Président du Rwanda Paul Kagame, «les divisions qui nous sont imposées par l'histoire nous ont laissés relativement plus isolés l'un de l'autre et du monde dans son ensemble». Fin de citation. Un fait incontournable est que les statistiques sur les réfugiés et les personnes déplacées en Afrique indiquent clairement que, en plus de freiner l'intégration de l'Afrique, la fermeture des frontières à nos compatriotes africains n'a pas rendu notre continent plus sûr ».

Photo groupe ds Délégués

Cette rencontre représente donc pour nous une occasion historique de relever collectivement certains des défis continentaux, issus pour la plupart de notre histoire commune et de trouver des solutions à nos défis communs, toujours selon le Ministre rwandais de la Justice.



Il a continué à citer le Président Kagame lors de la réunion de la BAD à Marrakech en Mai 2013: «La décision de délivrer des visas à des ressortissants africains démontre que c'est possible et qu'elle ne comporte aucun danger pour qui le fait ...). Nous avons vu plus de gens venir au Rwanda à travers le continent et la plupart d'entre eux sont aussi bons que nous l'aurions prévu et s'il y a quelqu'un impliqué dans le mal, les lois du pays les rattraperont ».



« Au Rwanda, nous considérons la libre circulation des personnes comme l'un des droits fondamentaux des citoyens qui devrait être promu, protégé et non restreint. La libre circulation des personnes est également considérée comme l'une des stratégies clés pour réaliser les idéaux panafricains. A cet égard, le Rwanda a adopté une politique de visa ouvert pour les Africains, où tous les Africains obtiennent un visa à leur arrivée à n'importe quel point d'entrée. Les gains sont énormes et cette politique n'a pas créé un défi de sécurité majeur pour le Rwanda. Et le niveau de criminalité n’a pas augmenté dans le pays parce que les Africains peuvent obtenir des visas à l'arrivée », a-t-il continué.



Il a informé qu’en outre, « le Rwanda est membre d'un groupe de pays qui utilisent les cartes d'identité nationales comme document de voyage; avec le Kenya et l'Ouganda. Le Rwanda est Membre des Pays Economiques des Grands Lacs (CEPGL) avec la République Démocratique du Congo et le Burundi; où la population vivant dans les zones frontalières est autorisée à se rendre visite en utilisant un document de voyage gratuit appelé « jetons » en français (laissez-passer frontalier), ainsi que leurs cartes d'identité. Nous avons trouvé tout cela inoffensif et ne posant pas de plus grand défi que leur absence ».



S’ils sont bien gérées, a continué le Ministre Busingye, « les gains de la libre circulation des personnes sont réels et l'emportent largement sur les défis envisagés. J'espère donc que les ministres et les chefs de délégation régleront les questions restantes du Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine relatif à la libre circulation des personnes, au droit de résidence et au droit d'établissement, de manière à pouvoir commencer à être mis en œuvre . Cela facilitera la création d'une identité commune en tant qu'Africains - bénéficiant ainsi au peuple africain commun ».



Pour Madame Minata Cessouma, Commissaire aux Affaires Politiques de la Commission de l’Union Africaine (CUA), cette session examinera quatre questions principales afin de faciliter l'unité et l'intégration continentales. Ce sont a) la libre circulation des personnes; (b) le cadre de politique migratoire de l'UA; c) la position africaine commune sur le Pacte mondial sur les migrations; et d) l'initiative de la Corne de l'Afrique.



« La libre circulation des personnes et le passeport africain en Afrique est l'un des projets phares de l'Agenda 2063 - L'Afrique que nous voulons. La libre circulation des personnes fait partie intégrante du premier plan décennal de mise en œuvre de l'Agenda 2063 pour la période 2014-2023 », a-t-elle relevé.



Elle a rappelé que la libre circulation et le passeport africain émanent de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 ainsi que du Traité de 1991 sur la création de la Communauté économique africaine comme une question d'intégration clé. Cependant, l'élan vers la libre circulation des personnes s'est accéléré depuis un passé récent. L'Assemblée des Chefs d'Etat et de gouvernement tenue à Johannesburg en juillet 2015 a appelé au développement de ce protocole.



«L'initiative de l'Union africaine pour la Corne de l'Afrique est un exemple salutaire d'actions de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants. Elle mérite le soutien de tous pour sa mise en œuvre », a-t-elle poursuivi.



Mme Cessouma a rappelé que le Sommet de Kigali en Juillet 2016 a renforcé l'urgence du développement du protocole sur la libre circulation des personnes.



«Le passeport africain a été lancé et délivré aux Chefs d'État et de gouvernement à la même occasion. Une décision a également été prise demandant aux États membres de l'UA de commencer à délivrer le passeport africain à tous les citoyens africains », a-t-elle dit. (Fin)