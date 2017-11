L'élection présidentielle en RDC fixée au 23 Décembre 2018

Kigali: Les élections présidentielles, législatives et provinciales en République Démocratique du Congo sont fixées au 23 Décembre 2018.



Cette annonce a été faite par le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Corneille Nangaa, dimanche 5 Novembre, lors de la publication du calendrier électoral.



Les résultats provisoires de la présidentielle seront annoncés le 30 Décembre 2018. Le 9 janvier 2019 seront proclamés les résultats définitifs. Et la prestation de serment du président de la République est prévue au 12 Janvier 2019.



Selon le président de la CENI, Corneille Nanngaa, ce calendrier publié est conforme à l’accord du 31 décembre.



Les élections présidentielle, les législatives et les provinciales seront toutes organisées «une seule séquence», a précisé Corneille Nanngaa. Il a dit que ce calendrier est assorti de quatre contraintes : Légales, Financières, Logistiques, Politiques et sécuritaires. (Fin)