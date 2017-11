Les Etats-Unis demandent au président de la RDC de se retirer après les élections

Kigali: Les États-Unis se félicitent de l'annonce par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) du calendrier des élections qui fixe la présidentielle en décembre 2018 en RDC.



Dans un communiqué, le porte-parole du département d’Etat américain Heather Nauert indique qu’il est important pour le président Kabila de respecter la constitution et de «se retirer après les élections».



Les États-Unis notent également qu'il est urgent que le gouvernement de la RDC mette en œuvre les mesures de confiance prévues dans l'accord du 31 décembre. Ce qui inclut «la fin des poursuites politiquement motivées, la libération des prisonniers politiques et le respect du droit de réunion pacifique et d'association».



«Comme nous l'avons entendu directement du peuple congolais, les citoyens de la RDC ont faim de démocratie et de nouveaux dirigeants. D'autres retards et tentatives de maintien du pouvoir ne serviront qu'à isoler les dirigeants et le gouvernement de la RDC», a de son côté prévenu l’ambassadrice des Etats-Unis à l’ONU, Nikki Haley.



La CENI a publié dimanche 5 novembre le calendrier des élections en RDC. Celui-ci fixe notamment les élections présidentielle, législatives nationales et législatives provinciales au 23 décembre 2018.



Ce calendrier est approuvé par la majorité au pouvoir mais contesté par les partis de l’opposition et par le mouvement citoyen Lutte pour le changement (LUCHA) dans une déclaration dénommée : «Kabila et sa CENI déclarent officiellement la guerre: le peuple congolais doit se défendre maintenant». (Fin)