Le Président Kagame à Dakar pour un forum international sur la sécurité en Afrique

Kigali: Le Président rwandais Paul Kagame participent depuis ce lundi 13 novembre au Forum international de Dakar(Sénégal) sur la paix et la sécurité en Afrique.



Le Président Kagame a pris part à un panel de haut niveau aux côtés de ses homologues sénégalais Macky Sall et malien Ibrahima Boubacar Keïta, du président de la Commission de l’Union Africaine le Tchadien Moussa Faki Mahamat et du Premier Ministre tchadien Albert Pahimi Padacké.



Ce panel de haut niveau s’est tenu juste après la cérémonie d'ouverture de l'édition 2017 du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique.



L’édition 2017 connaît la participation des acteurs régionaux et internationaux au plus haut niveau, des autorités politiques et militaires, des experts et universitaires, des diplomates, des représentants d'organisations internationales, de la société civile et du secteur privé.



Le Forum de Dakar qui va durer deux jours a été lancé lors du sommet de l'Elysée de 2013, organisé par la France sur les problèmes de sécurité. (Fin)