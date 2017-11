Trente-trois morts dans un accident d’un train en RDC

Kigali: Trente-trois personnes sont mortes dans un accident d’un train de la Société nationale de chemin de fer de la RDC Congo (SNCC) à Buyofwe, une gare située à près de 30 kilomètres de Lubudi dans la province du Lualaba.



Selon la Radio Okapi parrainée par l’ONU, ce train qui transportait des marchandises, en provenance de Lubumbashi, se rendait à Luena. Les causes de cet accident ne sont pas encore connues.



A bord de ce train, plusieurs passagers ont pris place en cours de route. Car, indiquent certains habitants de Lubudi, il y a longtemps que le train est passé de ce côté-là. Les passagers en ont profité pour effectuer ce voyage.



Sur une pente, la locomotive s’est emballée avant de finir sa course dans un ravin. Ce train avait une rame à la quelle était attachée 13 wagons et les citernes d’essence. Dans ce choc, les citernes ont pris feu, surprenant certains passagers en plein sommeil. Sur les 13 wagons, 11 ont pris feu.



On compte 33 morts et plusieurs blessés et brulés. Selon l’administrateur du territoire de Lubudi, ce bilan est encore provisoire. Car, indique-t-il, d’autres personnes seraient encore sous les décombres.



D’après le médecin chef de zone de sante de Lubudi qui s’est rendu sur le lieu de l’accident, la situation est dramatique. Il a pu ramener une trentaine des blessés, les autres sont restés faute de moyens de transport.



La priorité a été accordée à ceux qui étaient dans un état grave, dont certains ont perdu leurs membres, indique la même source citée par le média onusien. (Fin).