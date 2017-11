Ouverture à Bujumbura de la 6ème rencontre des autorités locales des pays des Grands lacs

Bujumbura: Le 1er vice-président de la République du Burundi, M. Gaston Sindimwo a ouvert mercredi dans la capitale burundaise, la 6ème assemblée générale de la Plateforme des autorités locales des pays des Grands Lacs (PALPGL) qui s’étendra sur deux jours.



D’après une dépêche de l’Agence Burundaise de Presse(ABP) parvenue à ARI, la rencontre organisée en collaboration avec la municipalité de Bujumbura avec l’appui de l’Association internationale des maires francophones (AIMF) et de la Commission européenne a comme thème central «la participation des femmes et des jeunes à la gouvernance locale, une garantie du développement durable et du vivre ensemble dans les pays des Grands Lacs: défis et opportunités».



La Plateforme compte des autorités administratives locales de plusieurs villes du Burundi, de la RD Congo et du Rwanda. Les représentants du Burundi et de la RD Congo dont des représentants de la société civile ont participé massivement à la rencontre, à l’exception du Rwanda qui a été représenté par deux membres de la société civile.



Dans son allocution, le 1er vice-président du Burundi a indiqué que le gouvernement du Burundi a déjà montré sa volonté de participer à la consolidation de la PALPGL et que la ville de Bujumbura est en ordre avec les cotisations. Il a invité les pays frères et voisins et tous les acteurs, tant régionaux qu’internationaux, à joindre leurs efforts, pour soutenir la Plateforme, afin qu’elle contribue effectivement à l’idéal du vivre ensemble dans les pays des Grands Lacs.



M. Sindimwo a rappelé que la démarche de dialogue entre les autorités locales des pays des Grands Lacs a été initiée en 2012, dans le cadre du travail sur le rôle des autorités locales dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix, mené par la commission permanente de l’AIMF « Villes, Dialogue interculturel et paix ». Elle s’est notamment traduite par le rassemblement des responsables de ces collectivités locales ainsi que de plusieurs représentants gouvernementaux et nationaux à Bujumbura.



Cette rencontre de 2012 a marqué le démarrage du processus de rapprochement des autorités locales des pays de la région, en vue de renforcer leurs liens, leurs capacités de plaidoyer et d’œuvrer au service de la paix dans la région, a noté M. Sindimwo.



Le 1er vice-président du Burundi a évoqué la 1ère édition de la caravane baptisée «mieux vivre ensemble», initiée par le secrétariat exécutif de la PALPGL à partir de Kinshasa et qui a été clôturée mardi le 14 novembre à Bujumbura par un match amical entre l’équipe de la mairie de Bujumbura «Buja City FC» du Burundi et «Maika» de la ville d’Uvira de la RD Congo.



M. Philémon Yogolelo, président de la plateforme et maire de la ville de Bukavu a lui aussi insisté sur l’objectif de «vivre ensemble» et de promouvoir le dialogue des autorités.



Dans son mot d’accueil, le maire de la ville de Bujumbura, M. Freddy Mbonimpa avait, lui aussi estimé que la rencontre est une occasion de renforcer les liens d’amitié et de fraternité. (Fin)