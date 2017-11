Cinq personnes décapitées au Nord-Kivu, les rebelles rwandais indexés

Kigali: Cinq personnes, dont une adolescente de 12 ans, ont été décapitées ce jeudi 23 novembre, dans la région de Kibirizi, à environ 200 Km au Nord de Goma, en chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru (Nord-Kivu, Est de la RDC).



Selon la Radio Okapi parrainée par l’ONU, les auteurs de ces crimes seraient des combattants rwandais des FDLR-Rudi, actifs dans la région. Les corps des victimes ont été ramenés à Kibirizi par les responsables civils locaux, accompagnés des forces de sécurité.



Selon le Fonctionnaire délégué intérimaire du gouverneur à Kibirizi cité par Okapi, il s’agit d’un crime odieux puisque les corps des victimes ont été mutilés, et certaines parties emportées.



A l’en croire, ce sont deux familles qui ont été tuées. L’une composée du père, de la mère et de leur fillette de 12 ans, qui revenait à Kibirizi avec du bois de chauffe.



Dans la seconde famille, c’est un homme et sa femme. Ils se rendaient au champ. Sur leur chemin, ils seraient tombés dans les mains des FDLR-Rudi , ont témoigné trois rescapés arrivés à Kibirizi. (Fin)