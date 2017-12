Au moins 14 casques bleus et 5 soldats congolais tués par des rebelles ougandais ADF

Kigali: Au moins quatorze casques bleus de la MONUSCO (Mission de l’ONU en RDC) et cinq soldats des FARDC (Forces Armées de la RDC) ont été tués par des présumés rebelles islamistes ougandais des ADF.



En outre, 53 casques bleus de la MONUSCO ont été blessés dans cet incident survenu au soir du 7 décembre 2017, quand des présumés éléments des ADF ont mené une attaque contre une Base de la Compagnie Opérationnelle de la Force de la MONUSCO à Semuliki dans le territoire de Beni dans le Nord-Kivu.



“Cette attaque a débouché sur un combat violent entre les présumés éléments d’ADF d’une part, et d’autre part, les Forces de la MONUSCO et des FARDC”, a indiqué un communiqué de la mission onusienne publié ce vendredi 8 décembre.



“Je tiens à transmettre mes sincères condoléances aux familles des casques bleus qui ont perdu leurs vies ou ont été blessés au service de la paix en République Démocratique du Congo au cours des dernières heures. Je condamne avec la dernière énergie cette attaque mortelle contre les casques bleus des Nations Unies et les soldats des FARDC. Les attaques dirigées contre ceux qui œuvrent au service de la paix et la stabilité en République démocratique du Congo sont des attaques lâches et constituent de graves violations. La MONUSCO fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les auteurs de l’attaque soient traduits en justice et répondent de leurs actes ignobles”, a déclaré Maman Sidikou, le Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies en RDC et Chef de la MONUSCO.



Selon Maman Sidikou, la MONUSCO et les FARDC sont en train de coordonner une réponse conjointe. La MONUSCO est également en train d’assurer des évacuations médicales et d’évaluer la situation sécuritaire dans le territoire.



Les Allied Democratic Forces (ADF ou ADF-Nalu), en français « Forces démocratiques alliées», sont un groupe armé ougandais regroupant des mouvements d'opposition au président Yoweri Museveni fondé en 1995.



Essentiellement composé d'islamistes du mouvement tabligh, l'ADF-Nalu est dirigé depuis 2007 par Jamil Mukulu, un chrétien converti à l'islam. (Fin)