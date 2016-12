Classement FIFA : le Rwanda termine l'année à la 92e place

Kigali: Le Rwanda termine l’année 2016 à la 92e position au classement de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), publié ce jeudi 22 décembre, à Zurich (Suisse).



Avec seulement quinze matches internationaux disputés depuis la publication de la dernière édition de ce classement, peu de changements sont à signaler et le Top 10 demeure inchangé.



Le plus grand bénéficiaire du mois se trouve beaucoup plus bas dans la hiérarchie puisqu’il s’agit du Rwanda (92e, plus 9). Le Rwanda a connu la plus grande progression en termes de points (plus 37).



Le Rwanda a également connu la plus grande progression en termes de places (plus 9) car le pays en était la 101e place sur l’échiquier mondial en novembre.



Seules trois autres sélections – l’Indonésie (171e, plus 8), le Myanmar (159e, plus 7) et l’Estonie (116e, plus 6) – ont fait un bond de plus de cinq rangs depuis novembre.



Le podium de l’Afrique n’a pas changé depuis le mois de novembre dernier. Il est occupé par le Sénégal, la Côte d’Ivoire et la Tunisie. Au niveau mondial, l’Argentine mène le débat, suivi du Brésil et de l’Allemagne. Le prochain classement est attendu à la dernière semaine du mois de janvier 2017. (Fin)