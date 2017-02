Eliminatoires CHAN 2018: le Rwanda affrontera la Tanzanie

Kigali: La Confédération Africaine de Football (CAF) a procédé vendredi 3 février à Libreville au Gabon, au tirage au sort des éliminatoires du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN 2018).



Le Rwanda qui a accueilli le dernier CHAN en 2016 remportée par la RDC hérite de son voisin, la Tanzanie, pour la Zone Centre et Est.



Réservée aux joueurs locaux évoluant au pays, cette compétition aura lieu au Kenya, qualifié d’office en tant que pays-hôte.



Chaque zone géographique a obtenu un quota de places qualificatives pour la phase finale: 2 pour le Nord, 5 pour l’Ouest, 3 pour le Centre, 2 pour le Centre-Est et 3 pour le Sud. Chaque zone aura son système d’éliminatoires propre s’étalant de 1 à 3 tours.



Quarante-neuf sélections seront sur la ligne de départ. Seuls le Cap Vert, la Centrafrique, l’Erythrée, le Tchad et la Tunisie ont renoncé à participer à ces éliminatoires. (Fin)