Le Rwanda perd sept places au classement de la FIFA

Kigali: La sélection nationale de football du Rwanda a perdu sept places dans le classement de la FIFA de ce mois de février 2017.



Elle occupe actuellement la 100e position dans le monde alors qu’elle était à la 93e position au mois de janvier, soit un recul de sept places par rapport à la précédente édition.



Le Top 5 est toujours mené par l’Argentine qui occupe la première place, devant le Brésil et l’Allemagne. Suivent le Chili (1386 pts) et la Belgique (1371 pts). Juste derrière, il y a la France (6ème, plus 1) qui est venue supplanter la Colombie (7ème, moins 1).



Les principaux changements intervenus sont essentiellement dus à la Coupe d’Afrique des Nations 2017 à laquelle le Rwanda n’a pas participé.



La victoire du Cameroun permet aux Lions Indomptables de progresser de 29 rangs pour atteindre la 33ème place, tandis que la place de finaliste de l’Égypte (23ème, plus 12) vaut aux Pharaons d’intégrer le Top 25 et de devenir la nation africaine la mieux classée.



Les demi-finalistes malheureux, le Burkina Faso (38ème, plus 15) et le Ghana (45ème, plus 9), ont également enregistré de solides progressions, tout comme les deux quart-de-finalistes que sont la RD Congo (37ème, plus 12) et le Maroc (48ème, plus 9), mais aussi le pays hôte, le Gabon (87ème, plus 21).



Au total, 60 matches ont été pris en compte pour cette édition du classement. Ils comprennent la Coupe d’Afrique des Nations 2017 (32 matches), la Copa Centroamericana 2017 (15 matches) ainsi que 13 matches amicaux.



Le Honduras (65ème, plus 10) et le Salvador (114ème, plus 24) ont notamment tiré profit de leurs bonnes performances à la Copa Centroamericana, organisée du 13 au 22 janvier.



Il convient enfin de mentionner les cinq équipes suivantes, qui ont toutes atteint le meilleur classement de leur histoire ce mois-ci : la Pologne (14ème, plus 1), le Pérou (18ème, plus 1), l’Islande (20ème, plus 1), la RD Congo (37ème, plus 12) et Curaçao (73ème, plus 2).