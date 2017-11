Le Rwandais Jean-Bosco Nsengimana remporte le Prologue du Tour du Rwanda 2017

Kigali: Le Rwandais Jean-Bosco Nsengimana a remporté ce dimanche le Prologue de 3,3 Km du Tour du Rwanda 2017 qui s’étale du 12 au 19 Novembre 2017. Pour cette distance, il a utilisé 03min 46sec 06’.



Au total, 73 cyclistes répartis dans 15 équipes, chacune de 4 à 5 personnes, participent à la compétition.



Nsengimana a été secondé par Valence Ndayisenga (3’48"77), gagnant des 2014 et 2016 du Tour du Rwanda, et qui a reçu aujourd’hui le Prix du Meilleur Grimpeur. Ndayisenga a confié que le secret de la victoire de l’équipe rwandaise réside dans l’appui que le Président Kagame a donné aux cyclistes rwandais pour les renforcer. Ndayisenga tient à conserver le maillot jaune qu’il a gagné auparavant.



Pour demain lundi, les cyclistes effectueront le trajet Kigali-Huye (120,3 Km). Le lendemain, ce sera Nyanza-Rubavu, suivi de Rubavu-Karongi-Musanze. Au cours de la journee de jeudi, les cyclistes couvriront les 120 Km qui séparent Musanze de Nyamata. Puis vendredi, ils prendront le chemin deNyamata-Rwamagana. Samedi, ils partiront de Kayonza pour Nyamirmbo/Kigali. Le tour sera clôturé par la compétition sur divers segments des routes de Kigali.



Au total, ces équipes sont venues de 12 pays, dont le Rwanda, Erythrée, Kenya, haute Savoie, Algérie, Ethiopie, Canada, Australie, USA, Iles Maurice, Cameroun.



Selon le président du Tour du Rwanda, Aimable Bayingana, cette épreuve 2017 s’annonce dure.



«D’année en année, l’organisation du tour du Rwanda s’améliore. Son budget est passé à 500 millions Frw en 2017 grâce à l’augmentation des sponsors. En 2016, le budget du Tour du Rwanda a été ramené à 410 millions Frw. Nous nous attendons à beaucoup de spectateurs le long de notre parcours de sept jours. Les Rwandais sont favoris dans cette course et ils ont plus de chances de la gagner», a-t-il indiqué. (Fin)