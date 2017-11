Kigali: Le Rwandais Areruya Joseph vient de remporter la première étape du Tour cycliste du Rwanda 2017 entre Kigali, la capitale, et la ville de Huye au sud du pays (120,3 Km).



Areruya Joseph a parcouru cette première étape du Tour du Rwanda 2017 en trois heures, 12 minute et 12 secondes (03h 12'12'').



La troisième étape du Tour du Rwanda sera disputée mardi 14 novembre sur 180 Km entre Nyanza et Rubavu. (Fin)