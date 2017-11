Tour du Rwanda 2017: le Suisse PELLAUD Simon gagne la 2e étape

Kigali: Le Suisse PELLAUD Simon a remporté ce mardi 14 novembre la deuxième étape du Tour cycliste du Rwanda 2017 entre Nyanza et Rubavu (180 Km)



PELLAUD Simon a parcouru cette deuxième étape du Tour du Rwanda 2017 en quatre heures, trente-deux minutes et 30 secondes (04h 32' 30'').



C’est la plus longue étape du Tour du Rwanda 2017. PELLAUD Simon a été suivi par Jeannes Matthieu (Team Haute Savoie): +1:30 et par Munyaneza Didier (Team Rwanda) 11’’.



La troisième étape du Tour du Rwanda 2017 sera disputée mercredi 15 novembre sur 97.1 Km entre Rubavu - Musanze. (Fin)