Kigali: EYOB Metkel, un Erythréen, vient de remporter la quatrième étape du Tour cycliste du Rwanda 2017 entre Musanze et Nyamata (121km)



EYOB Metkel, de l’équipe sud-africaine «Dimension Data for Qhubeka», a parcouru cette distance en 2:52’54”. Il a été suivi des Rwandais ARERUYA Joseph et NSENGIMANA Jean Bosco



Cette quatrième étape du Tour du Rwanda 2017 a provoqué un bouleversement au classement général. Le Rwandais ARERUYA Joseph a repris le maillot jaune de leader. (Fin)