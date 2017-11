Kigali: La sixième et avant dernière étape du Tour cycliste du Rwanda 2017 a été remportée ce Samedi 18 novembre par l’Erythréen EYOB Metkel.



EYOB Metkel a parcouru cette distance entre Kayonza et Kigali longue de 86,3 km en 1h 58 minutes et 55 secondes. Il a été suivi par le Rwandais Areruya Joseph et l’Erythréen Debretsion Aron.



Le tour du Rwanda 2017 démarré le 12 novembre prend fin dimanche 19 novembre dans les rues de Kigali, la capitale (120 Km). (Fin)