Le Rwanda perd deux places sur le classement de la FIFA

Kigali: Le Rwanda recule de deux places sur le plan mondial (de la118e à la 120e au monde) dans le classement FIFA publié ce jeudi 23 novembre à Zurich en Suisse.



La sélection nationale de football du Rwanda régresse malgré sa qualification au CHAN (Championnat d’Afrique des Nations) 2018 aux dépends de l’Ethiopie.



Ce recul des deux places pourrait se justifier par sa non-qualification à la phase finale de la coupe du monde - Russie 2018. Pour établir ce classement, la Fifa a pris en compte la conclusion de ces éliminatoires.



Ainsi, les Lions de la Teranga profitent de leur première qualification pour la Coupe du Monde depuis 2002 pour atteindre le 23ème rang. Le Sénégal est désormais la nation africaine la mieux classée, suivie de la Tunisie (27ème, plus 1) et l’Égypte (31ème, moins 1).



Les cinq premiers du classement mondial - l’Allemagne, le Brésil, le Portugal, l’Argentine et la Belgique - seront quant à eux bel et bien présents en Russie, et ils conservent tous leurs rangs de l’édition d’octobre. (Fin)